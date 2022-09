Madonna della Salute, quattro giorni di festa a Castelmauro

Con fede, profonda devozione e affidamento alla Vergine Maria, al via a Castelmauro i solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Salute e di Sant’Antonio di Padova.

Quattro giorni intensi, dal 7 al 10 settembre 2022, per condividere momenti di preghiera e di spirito comunitario. Un evento che fa parte dell’identità del paese e dell’intero territorio e saranno numerosi i pellegrini che renderanno il proprio omaggio alla Vergine, provenienti anche dall’estero, in particolare da Herstal, dove è presente una nutrita comunità di castelmauresi.

Si inizia il 7 settembre con la suggestiva fiaccolata (ore 20) che dal Santuario accompagnerà la Madonna della Salute in paese, fino alla chiesa di Sant’Antonio in quanto la chiesa madre di San Leonardo è ancora chiusa a causa del terremoto. Due ali di folla e un grande spettacolo pirotecnico accoglieranno la statua in un contesto di profonda religiosità e spirito di condivisione con la messa delle ore 22. L’8 e il 9 settembre saranno celebrate le sante messe e si svolgeranno le solenni processioni che toccheranno le zone di Castelmauro Foltarella e Quarto di Fuori.

Non mancherà la tradizionale asta in piazza del Popolo (8 settembre) tra i Giovani e gli Anziani. L’8 sera il programma ricreativo prevede lo spettacolo di Pupo in concerto ’40 anni su di noi’. Sabato mattina la statua sarà riportata in spalla al santuario. Il Comitato feste ringrazia tutti coloro che hanno contribuito e collaborato per la riuscita della festa.

“Madonna della Salute, prega per noi che ricorriamo a voi”.