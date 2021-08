Madonna della Salute, il programma della festa a Castelmauro

Con fede, profonda devozione e affidamento alla Vergine Maria, a Castelmauro sono in corso di preparativi per i solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Salute e di Sant’Antonio di Padova. Quattro giorni intensi per condividere momenti di preghiera e di spirito comunitario nel rispetto della normativa anti-Covid con un invito a collaborare per la buona riuscita delle iniziative. “Il programma che segue – si legge sul manifesto ufficiale a cura della Parrocchia San Leonardo Confessore e del Comitato feste – è stato elaborato avendo presente la vigente normativa anti-COVID Si confida nella più ampia collaborazione e corresponsabilità da parte di tutti i fedeli durante lo svolgimento della festa con igiene delle mani, distanziamento sociale e uso della mascherina Si rispettino, inoltre, tutte le norme già in uso in merito ai posti contingentati nei luoghi di culto. Sia durante la Novena che durante lo svolgimento della festa saranno messi a disposizione posti a sedere nel piazzale esterno antistante.

Domenica 5 settembre 2021, alle ore 20, accensione luminarie.

Martedi 7 Settembre: in mattinata tradizionale fiera; alle 20 Solenne processione con fiaccolata dal Santuario alla Chiesa di Sant’Antonio con la partecipazione del gruppo Bandistico Città di Furci (Ch). Alle 21 tradizionale spettacolo pirotecnico; alle 22 Celebrazione Eucaristica nel piazzale antistante la Chiesa di Sant’Antonio.

Mercoledì 8 Settembre: ore 8.00/10.30/18.00 Celebrazione Eucaristica nel piazzale antistante la Chiesa di Sant’Antonio. ore 9.30 matinée. Alle 10 tradizionale asta con la partecipazione delle squadre degli anziani e dei giovani. Alle 11.30 solenne processione nella zona Foltarella. Alle ore 20.30 Storico premiato Gran Concerto Bandistico Città di Conversano “G. Piantoni” – direttore d’Orchestra Susanna Pescetti. A mezzanotte spettacolo pirotecnico. Giovedi 9 Settembre ore 8.00/10.30/18.00 Celebrazione Eucaristica nel piazzale antistante la Chiesa di Sant’Antonio. ore 9.30 matinée. Alle 11.30 Solenne processione nella zona Quarto di fuori. Alle 20.30 Storico premiato Gran Concerto Bandistico Città di Conversano “G. Plantoni – direttore d’Orchestra Susanna Pescetti. A mezzanotte spettacolo pirotecnico. Venerdì 10 Settembre ore 8 celebrazione Eucaristica nel piazzale antistante la Chiesa di Sant’Antonio. Alle ore 8.30 solenne processione al Santuario con la partecipazione del Gruppo Bandistico Città di Lucito (CB). Alle 9 spettacolo pirotecnico. Alle 10 celebrazione eucaristica nel piazzale antistante il Santuario.

“Le strade del nostro paese – spiega il Comitato Feste – saranno illuminate dalla ditta Luminarie Gargarella di Lanciano (Ch). Gli spettacoli Pirotecnici saranno prodotti ed eseguiti dalla ditta Euro Fantasy di Vasto (Ch). Le giornate saranno allietate dalla partecipazione dei complessi bandistici Città di Conversano (Ba), Città di Furci (Ch) e Città di Lucito (Cb). Si invita tutta la cittadinanza ad osservare le regole ed i protocolli attuativi anti Covid-19 per la tutela della salute e delle persone”.

Inoltre, il Comune di Castelmauro partecipa al progetto “Piccoli Comuni d’Italia 2021”: il paese sarà protagonista della cartolina di Poste Italiane con l’annullo filatelico speciale. Presentazione ufficiale mercoledì 8 settembre, dalle 9.30, in piazza del Popolo.