Madonna della ricotta, Pietracatella dà il via ai festeggiamenti

La particolare denominazione deriva dal fatto che in passato il popolo beneficiava di una ripartizione gratuita di formaggio. Appuntamento a domani, 7 giugno

Si svolgeranno domani, 7 giugno, i festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli, detta ‘della ricotta’. Alle 7.30 e alle 9 le Sante Messe, a seguire alle 10.15 la processione per le strade del paese, con i tradizionali carrettini per i bambini e l’arrivo alla “macchia” per la benedizione delle terre. A seguire alle ore 12 la Santa Messa solenne, presiedute dall’Arcivescovo Bregantini, con il parroco Don Stefano Fracassi, alla presenza delle autorità locali.

L’antico rito in onore della Vergine di Costantinopoli ha sempre portato in paese tantissimi fedeli, anche i migranti. La particolare denominazione deriva dal fatto che in passato, per la ricorrenza, il popolo beneficiava di una ripartizione gratuita di formaggio. Da oltre duecento anni la comunità di Pietracatella celebra, nel primo martedì dopo la Pentecoste, la Festa della Madonna di Costantinopoli, conosciuta anche come la festa della Madonna della ricotta e dell’addiaccio.

Intanto nei giorni di sabato e domenica si è svolta la “Sagra della Ricotta” e sono stati distribuiti ricotta e formaggio alla popolazione.

In serata alle 21 ci sarà il Gran Concerto Bandistico della Banda “Città di Gioia del Colle”, a seguire la premiazione dell’XI Concorso di Pittura Estemporanea, tenutosi nei giorni 4 e 5 giugno.

IL PROGRAMMA