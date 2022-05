Madonna del Monte, torna l’Infiorata nel centro storico che si riempie di profumi e gioia

Dopo due anni di assenza il borgo antico di Campobasso si decora di petali e zolle di erba che raffigurano simboli religiosi e invocazioni a Maria, mentre in alto, tra i balconi dei vicoli, s’intrecciano nastri e coccarde variopinte

di Antonio Di Monaco

Dopo due anni di assenza a causa del Covid, tutto il centro storico di Campobasso si colora e si riempie di nuovo di profumo e di gioia con l’Infiorata. I vicoli della città hanno accolto la Madonna del Monte con degli splendidi tappeti di fiori (petali di rose e ginestre). È una tradizione antichissima, risalente al 1911, anno in cui la chiesa di Santa Maria Maggiore fu rimessa a nuovo e inaugurata grazie ai frati cappuccini che la restaurarono e la riportarono agli antichi splendori. Nel 1905, infatti, il vescovo di Bojano-Campobasso cedette ai frati la chiesa abbandonata da tempo affinché potessero renderla nuovamente fruibile.

Numerosi artisti e devoti al culto mariano decorano il manto stradale con petali di fiori e zolle di erba, creando composizioni meravigliose caratterizzate da disegni geometrici, simboli religiosi, invocazioni a Maria. Gli artisti, una volta realizzate le immagini, ripassano i contorni delle figure con la polvere del caffè e riempiono le icone religiose con sale colorato, polvere di gessetti policromi, migliaia di petali rossi, gialli, bianchi e azzurri creando sfumature diverse.

L’effetto cromatico è eccezionale, mentre in alto, tra i balconi dei vicoli, s’intrecciano nastri e coccarde variopinte. Oltre ai tappeti di fiori, le strade del borgo vengono disseminate anche di piccoli altari dove il vescovo (assente quest’anno a causa del Covid) è solito fermarsi per una preghiera. Durante la processione del 31 maggio, secondo la tradizione si vuole che solo la Madonna dei Monti può percorrere il suo cammino al di sopra del manto fatto di fiori, portata in spalla tra le strofe dei numerosi cori di devozione dei fedeli.