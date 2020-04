Madonna a Lungo, dopo decenni “salta” il Martedì in Albis dei termolesi

Come segno di vicinanza alla popolazione il vescovo De Luca ha percorso a piedi i chilometri del pellegrinaggio. La Santa Messa effettuata in diretta Facebook

Probabilmente la pioggia che da stamattina sta “bagnando” il basso Molise avrebbe rovinato lo stesso la festa. Quest’anno, però, si trattava di una festa rovinata in partenza. Al pari di tutte le altre manifestazioni religiose anche la tradizionale processione della Madonna a Lungo non ci sarà per come la si è sempre conosciuta. Nessuna lunga fila di persone ad accompagnare il cammino del vescovo Gianfranco De Luca, di padre Enzo Ronzitti e di padre Luigi Russo. Le restrizioni imposte dalle autorità per prevenire il rischio di contagio anche nelle attività pastorali e religiose, non hanno permesso di organizzare il pellegrinaggio, la festa e la scampagnata nei dintorni del Santuario che sorge tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni.

Per la prima volta dopo centinaia di anni nessun termolese ha percorso a piedi, alle prime ore del giorno, il tragitto tra Termoli e il santuario della Madonna che si trova proprio al confine con San Giacomo. Nessuno ha assistito alla messa che viene celebrata dal vescovo De Luca, almeno negli ultimi 10. Nessuno ha pregato all’interno di quel Santuario a cui la gran parte dei termolesi sono devoti. Una manifestazione che affonda le sue radici nella tradizione termolese e che era diventato anche il simbolo della festa di Pasqua, ribattezzato il Martedì di Pasquetta perché si festeggia proprio dopo il Lunedì in Albis. Una giornata di festa che era diventata occasione per comitive di ragazzi di trascorrere delle ore all’aria aperta tra stand gastronomici e giochi inventati al momento.

Come segno di vicinanza alla popolazione il Vescovo, Gianfranco De Luca, insieme a padre Luigi Russo e a padre Enzo Ronzitti, autorizzati dal Comune, hanno comunque svolto un pellegrinaggio “per il popolo” partito come sempre alle sei da piazza Duomo davanti alla Cattedrale. Un percorso di alcuni chilometri a piedi con l’immagine della Madonna della Vittoria portata da padre Luigi e scortato dalle forze dell’ordine che si è concluso al Santuario dove il Vescovo ha celebrato la messa trasmessa in diretta streaming su Facebook e disponibile anche su Youtube per chi vorrà rivederla.

Un momento di preghiera, di riflessione per questo tempo di pandemia che può diventare occasione per riscoprire la propria interiorità e la propria fede nell’affidamento a Dio e alla Madonna che non ha mai perso la speranza, anche nei momenti più bui e dolorosi.

Al termine della messa il Vescovo ha benedetto tutta la comunità con un pensiero di affetto per tutte le famiglie e anche per i più piccoli rinnovando con il cuore quello che è sempre stato un appuntamento che ha coinvolto tante mamme e papà: la benedizione dei bambini.

