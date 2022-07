Macro o micro regione?

di Sergio Genovese

Parallelamente alle iniziative che prevedono per la nostra regione un futuro diverso da quello attuale, ci sono quelle che invece, a spada tratta, difendono il principio dell’autonomia. Posizione quest’ultima, quasi sempre sostenuta per poter nascondere la difesa del proprio orto che contrariamente sarebbe spazzato via dalla furia del vento. I difensori granitici della autonomia insomma sono i politici attualmente a cavallo che con una diversa geografia costituzionale scenderebbero dalle terga del puledro per salire su quelle di un asino invecchiato. Insomma si ridurrebbero le auto blu e questo per loro sarebbe un problema esistenziale. Confesso che provo una certa rabbia nel sentire le ipocrite dichiarazioni inneggianti il nostro essere autonomi che per principio si possono condividere ma nella realtà appaiono vuote di qualsiasi significato civico. L’autonomia del Molise era un valore incontrovertibile ma andava difesa con una programmazione che non è mai esistita. Tra qualche anno, tutta la regione conterà 270.000 residenti, con questa realtà ci dobbiamo confrontare con serietà non con la superficialità di chi maldestramente difende solo i suoi interessi. Che cosa è stato fatto negli ultimi venti anni per proteggere l’autonomia del Molise? Chi ha messo in campo un progetto per tentare di non far morire i nostri piccoli paesi dove non arrivano neanche più i giornali? Chi ha mostrato ansia per arrestare le frane che dividono i nostri centri dal resto del mondo? Chi ha tentato di ripristinare uno scorcio di vita sociale in agglomerati che d’inverno finiscono di vivere alle quattro del pomeriggio? Per queste domande la risposta è una sola :” Nulla si è fatto”. Eppure incravattati e addobbati i personaggi che ancora oggi girano con l’autista, con voce addominale, continuano ad urlare:”Mai rinunciare all’autonomia”. A noi dispiace invece non poter rinunciare alle loro prestazioni perché meningi più accreditate avrebbero tentato di fare qualcosa per rintuzzare la nostra fine annunciata. Dagli anni sessanta ad oggi Il Molise ha perso settantamila abitanti: un vero disastro per chi già aveva i numeri strettissimi. E’ vero che c’è un decremento in tutte le regioni ma noi, con la nostra storia risicata, dovevamo essere gli unici a non perdere residenti. Non bisognava uscire tutti dalla Sorbona di Parigi per tentare di incoraggiare, con progettazioni specifiche, l’esistenza in vita di figure lavorative che avrebbero potuto rintuzzare la spinta della partenza verso altri lidi. Non abbiamo incontrato e conosciuto un politico che avesse incoraggiato nei nostri piccoli centri la necessità di tornare ad avere un barbiere, un fabbro, un falegname, un fruttivendolo, un calzolaio, un bar, un mini market. Ora cominciano a mancare persino i fornai. Naturalmente il tentativo doveva presupporre agevolazioni per incoraggiare iniziative che avrebbero potuto riportare vita a chi continua a rantolare. Bastava poco per dimostrare di avere a cuore la nostra autonomia, quel poco per i nostri potenti era troppo, anzi certe realtà neanche si sono volute conoscere perché l’autista tra curve, fossi e frane, avrebbe agevolato un viaggio assai fastidioso. . .