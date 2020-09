Macchiagodena, tornano le giornate ecologiche

Domenica 27 settembre 2020 e lunedì 28 due iniziative per tutelare l’ambiente e far crescere il senso di responsabilità nei confronti della natura nei bambini delle elementari. Domenica “Puliamo il mondo” in collaborazione con Pro Loco, Protezione Civile vedrà amministratori locali, associazioni del territorio e volontari ripulire due zone del paese da microdiscariche illegali. «Ci saranno più squadre di volontari – spiega l’assessora Luciana Ruscitto – e andremo a bonificare alcuni luoghi dove sono stati illecitamente scaricati rifiuti indifferenziati. Sulla strada che va a Valle Fredda e nella cava abbandonata, con l’ausilio di gru, verranno recuperati pneumatici che saranno riciclati da una ditta specializzata mentre quelli in condizioni migliori diverranno fioriere che abbelliranno il paese, come segno di recupero, rinascita, monito». Lunedì mattina invece sarà la volta dei bimbi della scuola elementare con cui da anni l’amministrazione comunale guidata da Felice Ciccone costruisce percorsi condivisi di cittadinanza attiva. «Porteremo – conclude Ruscitto – 23 piccoli allievi della primaria in piazza Ottavio De Salvio, accompagnati dalla referente alla sensibilizzazione per l’ambiente Carla Barile che darà ai bambini un apposito Kit col quale lavorare. Naturalmente nel pieno rispetto di tutte le normative anticovid, facendo attenzione al distanziamento, indossando le mascherine. Speriamo solo che il tempo sia bello». In caso di cattivo tempo le iniziative saranno rinviate ad altra data.