Macchiagodena, pienone al concerto di Angelo Famao a Santa Maria in Pantano

Boom di presenze al concerto di Angelo Famao nella contrada di Santa Maria in Pantano (Macchiagodena) in occasione della festa di Santa Maria assunta. Tante le persone provenienti da paesi limitrofi, che hanno cantato e ballato i brani dell’artista del momento. Grazie ai sacrifici e al duro lavoro della’associazione culturale “Festa Santa Maria in pantano” è stato raggiunto un successo senza precedenti nel piccolo paese della provincia di Isernia.