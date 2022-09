Macchiagodena, letteratura e ospitalità nel nuovo capitolo di “Paesini”

Un piccolo borgo molisano promuove il turismo ospitando per una notte chi porta con sé un libro con dedica

La pandemia ha cambiato dinamiche e priorità: oggi in molti sognano di lasciare la città per vivere in un luogo con ritmi più lenti e spazi verdi, senza però perdere le opportunità lavorative e le comodità che i grandi centri urbani offrono. E chi invece già vive in questi luoghi remoti può usufruire sempre di più dei vantaggi che la digitalizzazione ha portato e continuerà a portare, anche grazie alle risorse messe in campo dal PNRR.

A raccontare questo nuovo paradigma è “Paesini”, il progetto nato dalla collaborazione tra What Italy Is, collettivo di Content Creator che ha lo scopo di raccontare l’Italia oggi, ed EOLO, Società Benefit e principale operatore leader in Italia nella fornitura di connettività tramite la tecnologia FWA. Una serie di 52 storie che vivrà sui social e che durante tutto l’anno racconterà luoghi remoti del Paese e storie di persone comuni che proprio in queste località, anche grazie a internet, sono riuscite a realizzare il proprio sogno di vita.

A 23 km da Isernia, in Molise, il collettivo si è fermato a Macchiagodena, borgo di circa milleseicento abitanti e in costante spopolamento, dove ha incontrato Fabiana Terriaca, una ragazza di vent’anni che organizza e gestisce attività e spazi del centro attraverso il progetto “Genius Loci”, attivato dall’amministrazione comunale. Fabiana racconta come i suoi libri preferiti stiano contribuendo alla valorizzazione dell’identità territoriale.

Tra panchine decorate con articoli della Costituzione, mattonelle e piastrelle arricchite da aforismi di scrittori autorevoli e contenitori da cui poter prendere in prestito libri e fumetti, l’identità di Macchiagodena si esprime attraverso la letteratura e si intreccia con un’importante azione di marketing territoriale: il comune offre infatti ospitalità per una notte in cambio di un libro con dedica che il visitatore del paese deve portare.

Ad essere maggiormente coinvolti dal progetto, secondo Fabiana, sono soprattutto i giovani che, grazie all’uso dei social network, partecipano attivamente e contribuiscono a rendere questo paesino, posto fuori dalle note rotte turistiche, un luogo di ospitalità e di passaggio.

Internet è infatti fondamentale per far scoprire l’iniziativa anche al resto d’Italia e per cercare di mostrare come anche nei piccoli borghi ci sia vita, cercando così di combattere lo spopolamento.