Macchia Valfortore ricorda Alessandro Manzoni

Importante momento di studio domenica 6 agosto, alle ore 17. A cura dell’Associazione culturale “Gente di Macchia” e con il patrocinio del Comune di Macchia Valfortore

Macchia Valfortore. Ancora una volta la cittadina del Fortore si segnala, nel corso della stagione estiva, non solo per le sue numerose iniziative ludico-musicali e gastronomiche, ma anche per lo spazio concesso alla riflessione su tematiche di natura culturale. Così, dopo la proficua e riuscita esperienza dello scorso anno in cui, al centro dell’attenzione era stata posta la figura di Dante Alighieri per il 700esimo anniversario della sua morte, questa volta toccherà al lombardo Alessandro Manzoni essere al centro di un approfondimento critico che avrà luogo, all’interno delle austere navate della chiesa parrocchiale del paese, domenica 6 agosto a partire dalle ore 17. Benemerita promotrice dell’iniziativa è stata, ancora una volta, l’Associazione “Gente di Macchia” la quale, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gianfranco Paolucci, non è voluta venir meno al suo compito di diffondere quei valori di conoscenza storica e letteraria legati sia al territorio locale sia al più ampio e variegato contesto nazionale. Di particolare sensibilità va dato atto in proposito a Giuseppe Berardinelli, presidente della suddetta associazione, ed ai suoi più stretti collaboratori che, con entusiasmo e senza frapporre alcun indugio, hanno abbracciato l’idea di ricordare l’autore de I Promessi sposi in occasione del centocinquantenario della sua morte celebratosi, a onor del vero, a livello nazionale lo scorso 22 maggio (lo scrittore morì, infatti, a 88 anni a Milano nel 1873, proprio in tale data dopo undici giorni di degenza per sopravvenute complicazioni dopo che, il sei gennaio dello stesso anno, era caduto sugli scalini della chiesa di san Fedele, nei pressi del teatro alla Scala). Scopo primario del convegno non è certamente quello di affrontare in chiave specialistica, quasi solo per addetti ai lavori, le infinite tematiche sottese all’altrettanto infinita produzione di colui che gli amici più intimi erano soliti chiamare affettuosamente don Lisander, ma di rendere in qualche modo fruibile a tutti, anche ai meno esperti di questioni letterarie, il patrimonio di saggezza e di ricchezza etico-morale che è nascosto in quello che, senza tema di smentita, può essere considerato il “romanzo” per eccellenza della nostra tradizione letteraria nazionale. In effetti il racconto delle travagliate vicende di Renzo Tramaglino e di Lucia Mondella – solo per citare i protagonisti più noti nostro racconto – ha contribuito forse più di qualsiasi altro capolavoro alla nascita dell’Italia, almeno dell’Italia moderna. Chi poi, d’altro canto, a scuola non lo ha studiato se non letto? E quale italiano, almeno a grandi linee, non ne conosce la trama, le principali vicende e i personaggi più importanti? È anche vero, al riguardo, che forse la stessa scuola non ha giovato sempre favorevolmente al nostro autore. L’essere divenuto precocemente un classico gli ha proiettato addosso come una sorta di cappa ombrosa. Eppure, chiunque abbia riletto il Romanzo solo qualche anno dopo l’obbligo scolastico ha finito per scoprire una fragranza che nessun libro a lui contemporaneo è riuscito a mantenere. Un’ironia geniale e sorniona, il senso drammatico della tragedia, un occhio sulla realtà come un bisturi affilato del chirurgo più esperto. Una fede profondissima coniugata ad una laicità raramente così lucida. Nessuno, insomma, come il narratore milanese ha saputo leggere e restituire il mistero profondo del cuore umano e l’agire della Provvidenza nella varietà delle vicende quotidiane. A centocinquant’anni dalla morte Manzoni rimane, probabilmente, il più contemporaneo tra i grandi scrittori europei e ben vivi sono non solo i suoi “umili” eroi, ma anche il suo modo tutto personale di avvicinarsi ai grandi temi della Verità e dell’Assoluto i quali, evidentemente, non potevano che non trovare un campo già ben preparato in lui da una conoscenza viva e penetrante delle Scritture le quali, soprattutto, dopo l’evento della cosiddetta sua conversione al cristianesimo, seppure talora sottotraccia o in modo indiretto, avrebbero comunque contribuito ad arricchire il suo vocabolario linguistico, filosofico e storico.

Alla luce di queste premesse è dunque più che auspicabile attendersi un momento di nutrita condivisione per un appuntamento che, di sicuro, potrà contribuire a fornire un’immagine, se non proprio nuova, quanto meno comunque più attuale e meno oleografica del solito circa un autore troppo spesso oggetto di ingiusti pregiudizi, se non proprio di approcci ideologici non del tutto sereni. Dopo i saluti di rito iniziali da parte del Sindaco di Macchia Valfortore, del presidente dell’Associazione “Gente di Macchia” e del parroco don Stefano Fracassi, ad intrattenere il pubblico sull’argomento in questione sarà il professor Giuseppe Carozza, docente di materie letterarie, latino e greco presso il Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso, nonché di Introduzione al greco del Nuovo Testamento presso lo Studio Teologico “Sacro Cuore” di Campobasso e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento. L’evento si chiuderà con un momento di dialogo e di confronto fra i convenuti che, facendo leva magari anche su eventuali ricordi personali, di quando si andava ancora a scuola, potranno comunicare la propria esperienza in merito alla lettura di qualche pagina de I Promessi sposi rimasta particolarmente impressa nella loro memoria.