Macchia Valfortore in festa per l’ordinazione sacerdotale di don Davide Ciarla

GIUSEPPE CAROZZA

È quanto mai palpabile la gioia con la quale, nel piccolo centro del Fortore, parenti ed amici stanno vivendo la vigilia dell’ordinazione presbiterale del giovane Davide Ciarla, che avverrà il prossimo sabato 11 giugno in Milano, fra le solenni ed austere navate del duomo, alle ore nove del mattino, mediante l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione dell’Arcivescovo Mario Delpini. In realtà, il novello sacerdote ha vissuto solo saltuariamente nella località molisana, dal momento che i suoi genitori, Nicolina Giglio e Pasquale Ciarla, originari rispettivamente di Macchia e di Ripabottoni, seppure in tempi diversi, hanno dovuto lasciare il “natìo loco” per dirigersi verso Biassono, nella prospera Brianza, in cerca di migliori fortune. Di conseguenza, per Davide Macchia ha costituito per lo più solo un lembo di terra dove poter trascorrere, insieme ai propri familiari, delle piacevoli vacanze nel corso dei suoi studi. Questi ultimi, dopo il normale curriculum delle Superiori, hanno trovato la loro definitiva realizzazione presso il Seminario di Venegono, rinomato centro di teologia e di cultura biblica della Diocesi milanese che, con i suoi oltre cinque milioni di abitanti, è una delle più popolose del mondo. Don Davide non sarà tuttavia l’unico seminarista a ricevere il sacramento dell’ordine dal momento che, sempre nel corso della stessa celebrazione, l’arcivescovo Delpini ordinerà altri ventuno sacerdoti. Essi hanno un’età compresa tra i 24 e i 58 anni, con alle spalle storie personali differenti. Tra loro ci sono infatti ingegneri, infermieri, esperti in comunicazione, un veterinario, un idraulico, un insegnante di religione. Prima di entrare in Seminario, c’è chi ha sperimentato la vita monastica, chi ha lavorato al Consiglio regionale della Lombardia e chi nelle istituzioni, girando tra Milano, Roma, Strasburgo e Bruxelles e chi semplicemente, proprio come il nostro Davide, ha avvertito il coinvolgente richiamo vocazionale all’interno dell’oratorio parrocchiale. Al di là, comunque, delle loro differenti storie, Davide ed i suoi giovani amici, accomunati dalla stessa gioia, si stanno avvicinando al ministero con gioia, consapevoli delle fatiche che nella Chiesa e nella società di oggi non mancheranno, ma fiduciosi nella promessa che Gesù rivolge ai suoi discepoli e ai cristiani di ogni tempo: <<Io sono con voi>>. La famiglia del nostro giovane prete, d’altra parte, non è nuova a tali singolari “esperienze” di vita, dal momento che la stessa sorella di Davide, Gisella, ha risposto già da alcuni anni ad una chiamata vocazionale ugualmente forte ed impegnativa quale educatrice ed insegnante nella comunità salesiana delle Figlie di Maria Ausiliatrice fondate da san Giovanni Bosco, dopo aver anche lei condotto a termine brillantemente un percorso di studi umanistici presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È dunque con grande affetto e simpatia che la comunità di Macchia seguirà, seppure a notevole distanza, la consacrazione di un suo amico la cui storia verrà ad aggiungersi, in qualche modo, a quella di tanti sacerdoti e religiosi che, in un passato più o meno recente, hanno contribuito ad arricchire la sua tradizione ecclesiale all’interno dei più importanti ordini religiosi, maschili e femminili. In tal senso gli abitanti di Macchia sentono di condividere, nei confronti di don Davide, gli stessi sentimenti augurali espressi qualche giorno fa, nel corso di un’intervista, dal rettore del Seminario di Venegono don Enrico Castagna il quale, rivolgendosi a lui ed ai suoi compagni di cordata, ha augurato loro di <<continuare a essere umili, di riuscire a intercettare i bisogni della gente, di sapersi orientare alla sinodalità e al discernimento condiviso>>. Ai voti festosi della popolazione del comune fortorino si aggiungono, naturalmente, quelli particolari della comunità parrocchiale di San Nicola di Myra e del suo parroco don Stefano Fracassi oltre, ovviamente, quelli dell’arcivescovo della nostra diocesi monsignor Bregantini che, pur non conoscendo di persona il novello presbitero, siamo certi che accoglierà con immensa gioia e gratitudine il dono di questa giovane vita consacrata al bene del prossimo e alla diffusione della buona novella all’interno della Chiesa. Ogni vita spesa per questo nobile scopo infatti, oltre a rappresentare da sempre un modello di sequela secondo lo stile evangelico, può costituire una importante occasione di testimonianza anche per tanti giovani del nostro tempo alla continua ricerca di un senso vero da dare alla propria esistenza e, non da ultimo, un segnale vivo di speranza anche per tante realtà ecclesiali del nostro Paese e del nostro territorio molisano nello specifico alle prese – come è noto ormai a tutti – con una carenza di vocazioni sacerdotali e religiose che non di rado mette a rischio una regolare vita liturgica e pastorale in genere in sempre più località della nostra diocesi. Con l’auspicio dunque che don Davide possa iniziare nel migliore dei modi il suo apostolato, riuscendo ad intercettare costantemente i bisogni della gente cui sarà inviato, fino a raggiungere le più profonde domande di senso che gli verranno periodicamente rivolte, a nome di tutti i suoi conoscenti gli diciamo: ad multos annos! Con l’auspicio, ovviamente, di poterlo abbracciare anche qui a Macchia, in occasione magari di una celebrazione liturgica da lui presieduta proprio nel paese dei suoi nonni…