«Plausibile che il fenomeno sia dovuto a un bloom algale»

«In seguito alla segnalazione telefonica ricevuta in data 22.07.2020 circa la presenza in mare – si legge in una nota dell’Arpa – di una macchia di color giallo tendente al fosforescente presso il litorale di Termoli Rio Vivo, si informa che personale ARPA Molise ha effettuato i prelievi del caso. Si ritiene plausibile che il fenomeno sia dovuto a un bloom algale. Ulteriori informazioni verranno comunicate dopo i risultati analitici».