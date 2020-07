Macchia gialla in mare a Rio Vivo, Arpa Molise: “Si tratta di un’alga, nessun rischio”

Arpa Molise conferma che la colorazione anomala riscontrata in data 22.07.2020 presso lo specchio di mare antistante la spiaggia di Rio Vivo a Termoli è da attribuire alla fioritura di Fibrocapsa japonica. La Fibrocapsa japonica è un’alga microscopica unicellulare appartenente alla famiglia delle Raphydophyceae. Le fioriture si osservano a fine luglio-agosto, interessano i primi 300 metri a ridosso della battigia, si manifestano con intense colorazioni rosso-brune delle acque, con un incremento della vischiosità dell’acqua causata dalla rottura delle cellule e alla diminuzione della trasparenza. E’ noto e caratteristico il comportamento di queste microalghe nell’arco della giornata: nelle ore centrali più calde si spostano verso la superficie e sfruttano la luce per le loro necessità metaboliche legate ai processi fotosintetici, verso sera, quando diminuisce la disponibilità di luce, le microalghe tornano sul fondo (dove i nutrienti sono più abbondanti) e l’acqua in superficie torna trasparente. Tale microalga non è tossica per l’uomo e pertanto non produce rischi sulla salute umana, ma comporta un disagio visivo che dissuade dalle normali attività legate alla balneazione