Macabro tiro a segno con le siringhe nella pineta di Vazzieri (FOTO)

CAMPOBASSO

Un macabro tiro a segno dove al posto delle freccette si usano siringhe. Questo è lo scenario che si presenta alla pineta in zona Vazzieri. Chi si droga “gioca” con la morte ma anche con la salute degli ignari cittadini che passeggiando nell’area verde desiderano solo di passare un po’ di tempo a contatto con la natura. «Quando il degrado abbraccia la natura, in un parola “vergogna”», scrive chi ci segnala questo scempio inviandoci queste foto. Questi ritrovamenti sono ormai all’ordine del giorno e nel capoluogo sta divenendo ormai un vero e proprio allarme sociale. Per non parlare del pericolo notevole nel quale potrebbero incorrere bambini e animali. E ancora una volta i cittadini chiedono a chi di dovere di vigilare maggiormente la zona e di bonificare l’area il prima possibile.