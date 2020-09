Ma il fenomeno americano della police brutality può preoccuparci?

Vasta eco e legittima indignazione ha suscitato, non solo in america, i fenomeni c.d. di police brutality. I fatti più eclatanti che hanno riguardato George Floyd strangolato da un agente di polizia durante un fermo per aver usato una banconota falsa da venti euro in una drogheria a Minneapolis il 25 Maggio; e quello accaduto il 20 Agosto nella città di Kenosha, Wisconsin, dove un altro cittadino americano Jacob Blake , è stato ripetutamente colpito alla schiena da proiettili esplosi da due poliziotti mentre rientrava a casa dopo una lite familiare. Fenomeni che aldilà dell’oceano sono solo la punta di un iceberg che ha fatto traboccare un vaso già stracolmo, soprattutto presso la comunità afroamericana. Fortunatamente ( è questo il pensiero di chi scrive..),siamo distanti in Italia da questi fenomeni , dove l’eterno conflitto tra protezione sociale e garanzie individuali, almeno dal punto di vista della brutalità operata dalle forze dell’ordine, trova un equilibrio soddisfacente, in ossequio al nostro dettato costituzionale. Dopotutto ci chiediamo,è così difficile in democrazia evolute , come lo è senz’altro anche quella americana che vanta il primato della costituzione più antica ancora in vigore, far coesistere civiltà e sicurezza? All’evidenza dei fatti parrebbe proprio di sì. Credo che per esserci un sistema davvero liberale non si possa prescindere da una tutela forte e rigorosa dei diritti fondamentali dell’uomo, che mai dovrebbero essere sottoposti a trattamenti inumani o ingiusti, anche quando ci si richiama alla sicurezza di tutta la collettività. Il problema, per fortuna da noi appare distante. A preoccupare di più sembra esserci un deciso arbitrio giudiziario ed un populismo penale pernicioso , posto in essere dai nostri attuali governanti che, con disinvoltura, ambendo ad una manciata di voti in più, dimenticano nel loro bulimico legiferare che esisterebbe anche una carta costituzionale.

Francesca Arbotti