“Ma che è, n’omo?”. Parole sessiste da prof Unimol, l’indignazione del web

Marco Gervasoni, docente ordinario di Storia contemporanea all’Università degli studi del Molise, è finito sulle colonne del giornale online repubblica.it per aver rilanciato sul suo profilo Twitter la copertina dell’Espresso Elly Schlein, (vicepresidente dell’Emilia Romagna) scrivendo una frase che ha indignato il popolo dei social: “Ma che è, n’omo?”. Si legge sempre su repubblica. it che “Gervasoni, che è anche editorialista de La Verità, non è nuovo a toni irridenti e insulti sui social che scatenano ogni volta una marea di polemiche. Era capitato anche l’anno scorso a proposito della Sea-Watch che, scriveva, andava “affondata, bum bum”. Ma questa volta il professore si è macchiato di body shaming in piena regola, commentato l’aspetto fisico di una giovane donna con parole sgradevoli e misogine”.