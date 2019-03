Ma Candido Paglione getta acqua sul fuoco

«Nessun terremoto, nessuna crisi e nessun problema in maggioranza, si sta facendo una tempesta in un bicchiere d’acqua».

Con queste parole il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, commenta le dimissioni dalla carica di assessore comunale di Oreste Trotta e della consigliera Carmen Di Rienzo. «L’ex assessore Trotta, che ringrazio per il lavoro svolto insieme al resto della Giunta, è rimasto in carica come consigliere e nel corso dell’ultima seduta del Consiglio ha votato anche il bilancio comunale. – riprende il sindaco Paglione – Se avesse voluto andare contro la maggioranza, se ci fosse realmente il terremoto annunciato altrove, Trotta non avrebbe votato il bilancio e invece lo ha fatto concordemente al resto della maggioranza». Dichiarazioni a parte, infatti, in politica contano i numeri e i voti, numeri e voti che la maggioranza di Paglione ha dimostrato di avere. Nessuna crisi, dunque, solo un rimpasto nell’esecutivo. «Ognuno ha i suoi tempi e i suoi modi di fare, anche in politica. – aggiunge il primo cittadino – Io ho sempre chiesto il massimo dai miei collaboratori. Rispetto le scelte di tutti e ringrazio sia trotta che la consigliere Di Rienzo, noi andiamo avanti nella gestione della cosa pubblica finalizzata esclusivamente al bene della nostra comunità, sia chiaro». E in merito alle dimissioni della consigliere Di Rienzo, che ha lasciato il consiglio facendo scattare la surroga con il primo dei non eletti, Maurizio De Renzis, presidente del Giardino della Flora Appenninica, il sindaco è ancor più chiaro e tranquillo: «Le sue dimissioni sono state dettate esclusivamente da questioni legate al poco tempo a disposizione e agli impegni che la consigliere Di Rienzo ha. Ci ha lasciati con una bellissima lettera di motivazioni che conserviamo agli atti in Comune. Il ringraziamento va alla ex consigliere Di Rienzo per l’ottimo lavoro svolto soprattutto nel settore scolastico». Insomma, la crisi non c’è affatto in seno alla maggioranza, anche se l’ex assessore Trotta ha dichiarato pubblicamente che il «gioco di squadra è venuto a mancare», di «superficialità di alcune scelte effettuate» che hano «portato al logoramento e allo sfilacciamento dell’intesa governativa».

Paglione, da parte sua, non fa una piega: «Ho già nominato il nuovo assessore a cui auguro un buon lavoro. Dai miei collaboratori pretendo impegno e dedizione elevati. Chi non regge i miei ritmi capisco che possa trovarsi in difficoltà, ma ripeto non è un problema, andiamo avanti come e più di prima. Inoltre, – chiude il primo cittadino – la nostra amministrazione è aperta al contributo di chiunque voglia impegnarsi per il bene di Capracotta e del territorio dell’Alto Molise». F.B.