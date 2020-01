M5S, Ortis sul caso Di Marzio: «Prima di lasciare ha restituito tutto il dovuto»

ISERNIA. Tiene ancora banco il caso del senatore molisano, Luigi Di Marzio, che ha lasciato il gruppo del Movimento Cinque Stelle per approdare nel Misto. Il collega di Palazzo Madama, Fabrizio Ortis, presente ad Isernia per un’iniziativa del Movimento, interpellato sulla vicenda, ha sottolineato in particolare, che Di Marzio ha saldato tutte le quote relative alle restituzioni prima di lasciare il gruppo pentastellato.