M5S, nominati i coordinatori provinciali: Manzo per Campobasso e Greco per Isernia

“Patrizia Manzo per la provincia di Campobasso e Andrea Greco per la provincia di Isernia sono i due coordinatori provinciali che mi affiancheranno come coordinatore regionale molisano del Movimento 5 Stelle per la nascita dei gruppi territoriali e la organizzazione del movimento a livello locale. In bocca al lupo a loro ed a tutta la comunità molisana del Movimento”. Lo ha annunciato il coordinatore regionale, Antonio Federico, in un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali.

“La riorganizzazione del Movimento 5 Stelle – ha affermato il capo politico, Giuseppe Conte – prosegue con un altro importante passaggio: la nomina dei coordinatori territoriali. Oggi ho provveduto a confermare la designazione dei coordinatori regionali e a designare i nuovi coordinatori a livello locale, tutti insieme avranno il compito di assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, così come prevede lo Statuto”.