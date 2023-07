M5S, Greco confermato capogruppo in Regione: «Continueremo ad onorare il patto con i cittadini»

«C’è una parte di molisani che, come me, ha creduto e continua a credere in un reale cambio e ha riposto la propria fiducia in me e in noi. Grazie a loro, e consapevole di aver guadagnato con sacrificio quella fiducia, oggi sono orgoglioso di essere ancora una volta capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale – si legge in un post pubblicato dal consigliere, Andrea Greco, sui suoi canali social ufficiali – e di continuare il mio percorso con il collega Angelo Primiani, eletto segretario in ufficio di Presidenza.Non abbiamo perso nemmeno un minuto per dare voce a chi subisce ingiustizie.

Questa mattina dopo decine di segnalazioni sul mancato pagamento degli stipendi da parte di alcune aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale, abbiamo inviato una nota al presidente Roberti con un appello accorato alla verifica immediata sulle aziende concessionarie per chiedere l’immediato adempimento dei doveri contrattuali e pagare quanto dovuto ai lavoratori.

Padri madri di famiglia che, con sacrificio e pazienza, continuano a prestare il proprio lavoro ogni giorno con grande dignità, la stessa dignità che oggi viene calpestata negando i loro diritti. E la quattordicesima è una boccata d’ossigeno importante per chi sta subendo continui rincari e un evidente aumento del costo della vita a causa dell’inflazione. Una situazione che in termini legali è grave ma che a livello sociale è inaccettabile, ancor più se a non percepire mensilità sono dipendenti di aziende che gestiscono servizi pubblici.

L’attenzione sul tema la dobbiamo a quei lavoratori che con serietà garantiscono ai molisani dei servizi indispensabili e lo dobbiamo alle loro famiglie per sostenere le proprie spese personali. Noi, come sempre fatto e come continueremo a fare, restiamo vigili e attenti, sempre dalla parte dei cittadini. Ma anche pronti a cooperare in qualsiasi modo con l’unico scopo di risolvere questa situazione e non lasciare nell’oblio tanti lavoratori e le loro famiglie. Quello che abbiamo detto in campagna elettorale è un patto con i cittadini e non smetteremo di onorarlo».