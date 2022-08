Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, torna in Molise. Mercoledì 31 agosto alle ore 22, l’ex premier arriverà a Termoli nei pressi di piazza Monumento (piazza Vittorio Veneto) per una passeggiata in centro città e per incontrare i candidati pentastellati alla Camera e al Senato e i cittadini.