M5S, a Venafro arriva la vicepresidente Paola Taverna

Nella giornata di domani, mercoledì 21 settembre, i candidati molisani del Movimento 5 Stelle alle elezioni Politiche saranno a Venafro per incontrare i cittadini insieme a Paola Taverna, vicepresidente del Movimento e vicepresidente del Senato, al coordinatore regionale, Antonio Federico, e ai portavoce eletti.

L’appuntamento è in programma alle ore 18, in piazza Vittorio Veneto, ex Palazzo Armieri.