M5S a Termoli, i 4 consiglieri comunali confermano fedeltà al Movimento

“Non siamo tifosi e mai lo saremo e un’altra cosa è certa siamo e saremo sempre coerenti”

La recente scissione, profonda e dolorosa, all’interno del Movimento 5 Stelle decretata dal Ministro Di Maio sta avendo innumerevoli ripercussioni e dopo l’atto di fedeltà al Movimento annunciato dal consigliere regionale Andrea Greco, anche i quattro consiglieri comunali di Termoli confermano la loro appartenenza.

“Coerenti perché nel 2014 prima e nel 2019 dopo, i cittadini hanno votato il simbolo del MoVimento 5 Stelle. Hanno votato le idee, hanno votato le persone che si sono proposte per portare avanti quel progetto, un progetto che anteponeva il bene comune agli interessi personali. Hanno preferito il nostro programma, il nostro essere a disposizione dei cittadini. Gli accadimenti di questi giorni pongono la questione legata all’abbandono dell’originale progetto del MoVimento 5 Stelle per più carnali e personalissimi interessi. Oggi che degli amici di percorso, decidono di lasciare i loro colleghi, la loro famiglia politica, noi decidiamo non di scegliere ma di restare legati al MoVimento 5 Stelle e continuare a combattere sotto l’egida di questo simbolo, non per convenienza, non per puro interesse ma perché ci crediamo e perché mai e poi mai vorremmo tradire i nostri concittadini. Il MoVimento 5 Stelle ha un Presidente, Giuseppe Conte, ha degli organi statutari, ha una storia seppur breve ma ricca, intensa e rispettabile ed è la nostra storia.

Il gruppo comunale di Termoli resta compatto nel MoVimento 5 Stelle e con questo continuerà a lavorare per il bene di Termoli e dei Termolesi”.