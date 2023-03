M2, ricco bottino ai campionati regionali. Pass per Riccione per D’Agostino

Tante medaglie conquistate domenica scorsa dai giovani nuotatori agli Assoluti Individuali presso il Centro Sportivo di Campodipietra

Gli atleti della M2 in evidenza domenica scorsa nei campionati regionali assoluti di scena nella piscina del Centro Sportivo m2 di Campodipetra.

Ha bissato i successi ottenuti nel campionato regionale individuale di categoria Alessio D’Agostino che conquista il titolo nel 100 e 200 dorso (56”02,2’03”30) e nel 50 stile libero dove con il crono di 23”93 ottiene il pass per i Criteria di scena a Riccione dal 31 marzo a 5 aprile p.v.

Alessandro Trevisi si conferma nel 100 stile (50”60), nel 200 e nel 50 stile libero. Bronzo nel 50 farfalla. Buone le prestazioni anche di Antony Latessa argento nel 100 stile e 200 stile, medaglia di bronzo nel 50 stile libero. Medaglie anche per Tommaso Biello, argento nel 200 rana e bronzo nel 50 rana. Jacopo Varriano vince il titolo nel 200 farfalla. Medaglia d’argento per Luigi Pallante negli 800 stile, Federico Calzolaio è terzo nei 1500, due le medaglie d’argento per Giuseppe Cantalupo nei 200 e 400 misti.

Al femminile Maira Margiotta si impone nel 400 stile libero con il tempo di 4’50”98,argento nell’800 stile libero. Orrino Sofia è medaglia di bronzo nel 50 stile, Federica Santoro conquista l’argento nel 200 stile con il crono di 2’22”07.

Sul primo gradino del podio le staffette 4×100 stile libero. La maschile con D’Agostino, Latessa, Di Rito e Trevisi nuota in 3’29”46, la femminile con Orrino, Santoro, Di Toro e Margiotta si impone sulle avversarie con il tempo di 4’18”96.