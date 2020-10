Lutto per il presidente Toma, muore il padre Ernesto

Lutto in casa del presidente del Molise Donato Toma. A mancare è stato il padre del governatore, Ernesto Toma, scomparso questa notte. Il Quotidiano del Molise esprime il suo profondo cordoglio al presidente Toma. Le condoglianze dall’editore Carmen Angiolini, dai direttori Giulio e Giuseppe Rocco e da tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.

Intanto arrivano i messaggi di cordoglio dal mondo della politica. “Apprendiamo con tristezza la notizia della scomparsa del padre del presidente Donato Toma. A lui e ai suoi familiari vanno le nostre più sentite condoglianze per la perdita del caro genitore”. Il Partito Democratico del Molise.

L’ onorevole Giuseppina Occhionero, i coordinatori provinciali e tutti gli iscritti di Italia Viva Molise si stringono intorno al presidente e formulano sentite condoglianze al presidente e a tutta la famiglia.

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha voluto far pervenire al Presidente e ai suoi familiari, il cordoglio suo personale e dell’intera Amministrazione del Comune di Campobasso. “Al Presidente della Regione Molise, Donato Toma, e alla sua famiglia, in questo momento di forte dolore personale e familiare, a nome mio e dell’Amministrazione che rappresento, voglio non solo portare le condoglianze per la perdita dell’amato padre, ma anche manifestare la stretta vicinanza umana, in un giorno così duro da accettare come lo è sempre quello che segna la perdita di un genitore.”