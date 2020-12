Lutto nella famiglia calcistica venafrana

E’ scomparso ad 81 anni Domenico Testa, negli anni ’50 tra i fondatori dell’US Venafro ed attuale Dirigente del sodalizio sportivo

Un grave lutto ha colpito gli ambienti del calcio venafrano e la stessa US Venafro. Se n’è andato dopo breve malattia l’81enne Domenico Testa, a metà anni ’50 tra i fondatori dell’Unione Sportiva Venafro ed attuale Dirigente del Club calcistico cittadino. Domenico, in età lavorativa apprezzato operaio edile, era costantemente vicino alle sorti dell’US Venafro che negli anni ha continuato a seguire puntualmente, sostenendola anche con proprio contributo finanziario. Di lui restano, oltre all’innata passione per il calcio cittadino, la cortesia e la gentilezza del carattere. La stessa US Venafro ha inteso ricordarlo con apposito manifesto funebre, quale testimonianza della stima per l’uomo e lo sportivo.

Tonino Atella