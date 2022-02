Lutto nella comunità rom di Campobasso, muore a Latina Antonio Ciarelli

E’ morto questa mattina presso l’ospedale di Latina Antonio Ciarelli, 76 anni, rom di origini molisane, ma da anni residente nel capoluogo a sud di Roma. Il capostipite di uno dei gruppi rom maggiormente radicati a Latina è stato stroncato da un malore. I funerali non sono ancora stati fissati ma è probabile che per ragioni di sicurezza – come è avvenuto già in passato per altri esponenti di famiglie rom del capoluogo pontino – la Questura adotti una serie di misure e divieti per evitare forme di spettacolarizzazione delle esequie.