Lutto nel mondo forense, addio all’avvocato Erminio Roberto

CAMPOBASSO

Dolore e commozione oggi a Campobasso e in tutto l’ambiente forense molisano per l’improvvisa scomparsa dell’avvocato Erminio Roberto. Presidente della camera penale del Molise, l’avvocato Roberto era molto conosciuto in città. Persona sempre disponibile e gentile, professionista stimato, da sempre impegnato anche sul fronte delle riforme della magistratura e della Giustizia in genere, è venuto a mancare a soli 54 anni. Alla famiglia Roberto le più sentite condoglianze da parte de “Il Quotidiano del Molise”.