Lutto nel mondo della scuola e della politica, Campobasso perde Adriana Izzi

Shock in città per la scomparsa della dirigente. “Schietta, di sconfinata conoscenza, amava osare. Una leggenda che lascia un vuoto nel cuore di ognuno”

Shock a Campobasso per la scomparsa di Adriana Izzi. Tra le migliori dirigenti che il mondo della scuola e della cultura abbiano mai avuto, oltre ad essere stata consigliere e assessore comunale a Campobasso la Izzi negli ultimi anni si era contraddistinta per la lotta in favore della sanità pubblica di qualità.

Avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 17 novembre. Una lunga carriera in politica per lei che si candidò anche a sindaco del capoluogo molisano nel 2009 contro Gino Di Bartolomeo che poi vinse quelle stesse elezioni. E’ ricordata per il suo impegno civile, le sue battaglie sociali e l’attenzione nei confronti delle donne.

Una perdita che ha scosso la città. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui profili Facebook di chi l’ha conosciuta e ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con lei.

“Adriana Izzi non è più – scrive Manuele Martelli – Tra le migliori dirigenti che il mondo della scuola e della cultura all’avanguardia abbia mai espresso, donna di carattere, schietta e di sconfinata conoscenza, Adriana Izzi era tra le poche ad aver compreso che la Scuola fosse ben altro. Amava osare. Amavamo osare insieme. A lei devo tante cose e tante fortune del mio percorso di studi e professionale.

Adriana è leggenda, così come la sua battaglia contro lo smantellamento della sanità pubblica, oggi più attuale che mai”.

“Insieme alla Preside Fusco, ha guidato in maniera impeccabile una grande scuola Molisana, negli anni in cui a esser preside era generalmente IL preside – scrive Marco Amicone – E anche con lei era difficile spuntarla nelle fasi di “mobilitazione studentesca”. Dopodiché, l’impegno sociale e politico, sempre con quel piglio duro, ma schietto, confortato da grandissima cultura. Buona viaggio, Preside Izzi. La preside, Adriana Izzi”.

Salvatore Colagiovanni la ricorda come “una donna di classe, di cultura e di grande eleganza. Una donna di sinistra , quella vera. Ciao Adriana Izzi, ciao Preside ,con te un pezzo di Campobasso vola in cielo”.