Lutto nel mondo della musica molisana. Si è spento Enzo Miniscalco, che per venticinque anni è stato il bassista del Tratturo , etnoband con la quale ha tenuto un numero incalcolabile di spettacoli in Italia e all’estero, incidendo dischi e partecipando a trasmissioni della Rai e di Mediaset.

Nonostante abbia dovuto lottare con una grave patologia degenerativa per oltre 40 anni, Enzo è riuscito a svolgere un ruolo da protagonista nella musica tradizionale molisana, diventando un importante esempio per quanti sono costretti a vivere una esistenza di disabilità. Con l’aggravarsi della malattia, fra il 2007 e il 2008 aveva deciso di limitare molto la sua attività di musicista. Nel 2010, abbandonati definitivamente i concerti, si era ritagliato uno spazio come costruttore di ance e di strumenti popolari ad ancia.