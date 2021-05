Lutto nel mondo della danza, si spegne a 85 anni l’etoile Carla Fracci

Ancora un lutto nel mondo dello spettacolo e della danza. E’ morta questa mattina Carla Fracci, l’étoile della Scala aveva 84 anni e da tempo lottava contro un tumore. E’ stata una della ballerine più importanti al mondo. Legata indissolubilmente alla Scala di Milano, la Fracci nella sua lunga carriera ha portato il suo elegante talento sui palchi di tutto il mondo. Tra le interpretazioni memorabili, scrive TGCom 24, della Fracci i ruoli romantici e drammatici, che l’hanno resa una stella in tutto il mondo. Con la sua grazia ha saputo dare forma e spessore a personaggi femminili memorabili come Giselle, La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini e Medea. Ha danzato coi più illustri partner del mondo della danza: dai ballerini russi Rudolf Nureyev e Vladimir Vassiliev, passando per Paolo Bortoluzzi, fino ai più giovani Massimo Murru e Roberto Bolle. Di umili origini, il padre era alpino e la madre operaia, Carla con il suo talento cristallino conquistò i teatri più importanti del mondo fino ad essere eletta nel 1981 “prima ballerina assoluta” dal New York Times. Nel 1955 debutta sul palco della Scala, ma i primi anni nel tempio della lirica non furono facili. La giovane Carla, da allieva, mal tollerava l’ambiente rigido e i continui rimproveri della maestra che la considerava dotata ma svogliata. Dopo essersi affermata come ballerina solista, dalla fine degli Anni Cinquanta la Fracci danza con molte compagnie internazionali come il London Festival Ballet, il Sadler’s Wells Ballet (Royal Ballet), lo Stuttgart Ballet e il Royal Swedish Ballet.

Alla fine degli anni ottanta dirige il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli, mentre dal 1996 al 1997 il corpo di ballo dell’Arena di Verona. A partire dal 2000 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, ruolo che conserverà per dieci anni. (foto in alto e in homepage www.tgcom24.mediaset.it)