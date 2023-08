Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Nicola Magri

Lutto nel mondo del giornalismo. Oggi, martedì 1 agosto, è venuto a mancare l’amico Nicola Magri, già giornalista nel gruppo di persone che con a capo Giulio Rocco fondarono il Quotidiano del Molise alla fine degli anni 90. Precedentemente Nicola Magri era stato per tanti anni direttore di Telemolise. E’ scomparso all’età di 67 anni dopo essersi arreso ad un brutto male. Alla famiglia di Nicola Magri giungano le più sentite condoglianze da parte dell’editore del Quotidiano del Molise, Carmen Angiolini, dei direttori Giulio Rocco e Giuseppe Rocco e di tutta la redazione.



Il ricordo di Gennaro Ventresca

Ha terminato il suo cammino terreno, all’Hospice di Larino, Nicola Magri, sconfitto dopo una dura lotta, da un male che non lascia scampo.

È stato un giornalista di rango, di penna elegante e parlata fluida. Oltre che persona misurata e garbata, che ha vissuto con ombrosa riservatezza.

Il ricordo di Angelo Sollazzo

Con immenso dolore, il Consiglio Generale della Confederazione degli Italiani nel Mondo annuncia la scomparsa di Nicola Magri.

Nicola ha fatto sempre parte della mia attività, e mi è stato vicino nei momenti di successo e in quelli difficili.

Giornalista arguto, sia televisivo che nella carta stampata, ha rivestito importanti incarichi come dirigente e manager di qualità. Dopo la parentesi giornalistica è stato impegnato nell’Ente per il Turismo, quindi entrato, con nostra grande soddisfazione nel Comitato Esecutivo Confederale, prima come responsabile della Comunicazione e di seguito incaricato per il settore Economia e Turismo.

Il suo tratto gentile non celava la sua grande determinazione ad affrontare e risolvere i problemi.

Non si poteva evitare di riconoscere le sue doti di osservatore e propositore di provvedimenti in vari campi.

Nicola rilevava ,con dovizia di particolari, gli errori, molto frequenti, in leggi e provvedimenti da parte di ogni tipo di Entità pubblica.

Non mi è possibile esprimere appieno il mio dolore. Lo sentivo frequentemente ed entrambi avevamo la speranza che il mostro che lo aveva colpito sarebbe stato debellato.

Oggi piango e piangiamo la perdita di un grande dirigente e soprattutto di un grande amico.

Addio Nicola.