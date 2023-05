Lutto nel mondo accademico, il professor Alessio Monciatti non c’è più

Studioso di portata internazionale, era Ordinario di Storia dell’arte medievale presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione. Il cordoglio: a lui il nostro grazie per le sue notevoli qualità umane e per la sua spiccata signorilità

Una tristissima notizia ha investito la comunità accademica molisana.

È venuto a mancare il professor Alessio Monciatti, Ordinario di Storia dell’arte medievale presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione.

Studioso di portata internazionale per l’opera di Giotto, di cui era uno dei massimi esperti viventi, ma anche punto di riferimento per l’arte del XIII secolo in Italia e in Europa.

Già Accademico d’onore dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, Alessio Monciatti, dal novembre 2020, era distaccato presso il Centro Linceo Interdisciplinare “Beniamino Segre”, Accademia dei Lincei, Roma. Proprio per l’Accademia dei Lincei lo scorso anno aveva curato, insieme a Maria Luisa Meneghetti, la mostra ‘Con gli occhi di Dante. L’Italia artistica nell’età della Commedia’, presso Villa Farnesina.

Per diversi anni Presidente del Corso di Studi di Letteratura e Storia dell’Arte, ad Alessio Monciatti si devono dedizione, impegno e passione nella diffusione e crescita delle discipline umanistiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell’unità e universalità della cultura.

Da pochissimi giorni era uscito il suo ultimo libro ‘Il Nuovo nell’arte medievale. Temi, Percorsi, Rappresentazioni’, primo volume di Finzioni, la collana edita da De Luca di studi storico-artistici dell’Università degli Studi del Molise, che lui stesso aveva voluto fondare.

“A lui il nostro grazie per le sue notevoli qualità umane e per la sua spiccata signorilità accademica e istituzionale – il cordoglio sui profili social dell’Unimol – Alla moglie Tiziana e ai suoi due figli, il nostro più sentito cordoglio per la Sua prematura scomparsa”.