Lutto nel giornalismo molisano: addio ad Antonio Griguolo, già direttore del Quotidiano del Molise

Lutto nel giornalismo molisano: nelle scorse ore è venuto a mancare, all’età di 71 anni, il collega, nonché medico (cardiologo e odontoiatra) Antonio Griguolo. Per lungo tempo Griguolo ha fatto parte della famiglia del Quotidiano del Molise, ricoprendo anche la carica di direttore. Nato nella Capitale, ma originario di Petrella Tifernina, Griguolo ha collaborato anche con l’emittente televisiva Tlt. “Penna curiosa” e sempre rispettosa, professionista serio e appassionato di musica (sassofono), Griguolo lascia un vuoto incolmabile in quanto hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Il medico, in pensione, da qualche tempo, è deceduto a Roma. Anche nella Capitale, nel periodo della pandemia, Griguolo si è distinto per aver dato una mano alla Croce Rossa. Lascia la moglie e due figli. Antonio Griguolo è stato anche docente formatore con l’Ordine dei Giornalisti del Molise. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte dell’editore, del direttore e di tutta la redazione del Quotidiano del Molise.