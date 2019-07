Lutto cittadino per la morte della 18enne Domenica Marchetti

Il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano, affida alle seguenti parole tutto il dolore e l’amarezza per la scomparsa della diciottenne compaesana Domenica.

Una giovane vita spezzata, in un tragico incidente, è un vuoto incolmabile, specialmente in una piccola comunità, ci lascia tutti sgomenti. Al dolore per la prematura perdita si aggiunge lo sconforto per la sofferenza dei genitori, dei familiari e di tutti coloro che le hanno voluto bene. Verrà disposto il lutto cittadino a Bonefro nel giorno dei funerali, segno di cordoglio e di vicinanza di tutta la comunità. Che la terra ti sia lieve, Domenica.