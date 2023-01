Lutto cittadino per il carabiniere morto nell’incidente di Venafro

Questa mattina è stata eseguita l’autopsia al Veneziale di Isernia sul corpo del 46enne che ha perso la vita nello scontro sulla Casilina. La salma è stata riconsegnata alla famiglia e la camera ardente è stata allestita nell’obitorio dell’ospedale

Lutto cittadino e funerali in piazza per Vincenzo Testa il carabiniere morto nell’incidente stradale di Venafro. Questa mattina è stata eseguita l’autopsia al Veneziale di Isernia per il carabiniere di 46 anni morto la scorsa settimana in un incidente stradale lungo la Casilina. La salma è stata riconsegnata alla famiglia, la camera ardente è stata allestita nella morgue del Veneziale.

Domani, giovedì 12 gennaio, si svolgeranno i funerali in piazza Roma a Capriati alle ore 14:30. Una comunità scossa, che onorerà la memoria del carabiniere con il lutto cittadino. “Capriati – ha detto il sindaco Rocco Marcaccio – perde una delle persone più belle della nostra collettività la cui vita è stata sempre improntata ad onestà e laboriosità. Giovane di alto valore morale che lascia un vuoto incolmabile”.