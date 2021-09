Lutto cittadino a Tavenna per la morte del 16enne Francesco: domani i funerali

È stata riconsegnata alla famiglia la salma di Francesco, il 16enne morto nella serata di ieri, 8 settembre, a Tavenna. L’incidente è avvenuto in contrada Colle dell’Ulivo nel paese bassomolisano quando erano da poco passate le 17. Il giovane si trovava in sella alla sua moto e in compagnia di un amico quando è avvenuta la tragedia. L’amico è ancora ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Intanto proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine che dovranno ricostruire quanto accaduto. I funerali di Francesco si svolgeranno domani, 10 settembre, nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Tavenna. Questa mattina – si legge nella nota a firma del sindaco Paolo Cirulli e dell’amministrazione comunale – tutta la comunità di Tavenna si è svegliata con un dolore immenso. Una giovane vita spezzata. Una grande tragedia. Non dimenticheremo mai Francesco, i suoi dolci occhi chiari, il suo sorriso angelico, la sua educazione, i suoi modi gentili e anche un po timidi di porsi agli altri. Siamo vicini a tutta la famiglia colpita dal grave lutto e rivolgiamo il nostro più grande abbraccio alla mamma Angela, al papà Nicola e alla sorella Miriam. Non abbiamo parole per esprimere il nostro dispiacere.