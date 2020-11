Lutto cittadino a Riccia per la scomparsa di un giovane uomo

Il cordoglio di Riccia per la morte assurda di un suo giovane figlio che ieri è rimasto vittima di un incidente nei campi, rimandendo schiacciato dal tronco di un albero mentre lo stava tagliando.

“A seguito della grave perdita del nostro concittadino Donato Vassalotti avvenuta in una tragica circostanza, il Sindaco e l’Amministrazione comunale proclamano, con ordinanza sindacale, il lutto cittadino per il giorno 16 novembre 2020 dalle ore 11.00 e fino alla fine della cerimonia funebre, disponendo l’esposizione a mezz’asta delle bandiere negli edifici pubblici comunali.

Si invitano i titolari delle attività commerciali ad abbassare le saracinesche o sospendere l’attività in segno di lutto in occasione delle esequie.

Nelle scuole di ogni ordine e grado sarà osservato un minuto di silenzio in sua memoria e in segno di vicinanza alla famiglia e ai suoi adorati figli.

L’amministrazione comunale e tutta la comunità riccese si associano all’immenso dolore che ha colpito la famiglia Vassalotti-Ucci per la perdita del caro Donato”.