Lutto cittadino a Longano per la morte di Donato Fiocca

L’uomo di 53 anni si era trasferito diciottenne negli Stati Uniti, dove è morto per un incidente sul lavoro a Philadelphia. Lutto cittadino a Longano domani, mercoledì 19, in concomitanza con le esequie di Donato Fiocca, il 53enne originario del centro in provincia di Isernia, che ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Philadelphia. La decisione è stata presa dal sindaco Christian Sellecchia.

Donato Fiocca era partito a 18 anni da Longano alla volta degli Stati uniti dove si era stabilito per svolgere la professione di manutentore. Dolore e sconcerto in paese per una “scomparsa prematura – che scrive il sindaco – deve far tenere alta l’attenzione sul dramma delle morti sul lavoro”.