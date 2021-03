Lutto cittadino a Gambatesa per la morte del 34enne Daniele Gallo deceduto per Covid

Domani, 23 marzo i funerali, bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio

A Gambatesa il sindaco Carmelina Genovese ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani 23 marzo, giorno dei funerali di Daniele, contestualmente ha disposto di esporre le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e in tutti gli edifici pubblici, invitando tutti i cittadini ad osservare un minuto di silenzio durante le esequie che verranno svolte sotto strette misure anti covid.

Il Covid è spietato, può colpire ognuno e non fa distinzioni di età. Ieri lo ha fatto ancora e nella maniera più tragica: ha strappato la vita ad un ragazzo di 34 anni il cui cuore ha smesso di battere in ospedale per le terribili complicanze che il virus troppo spesso si porta dietro.

Due comunità molisane sono sotto choc: quella di Gambatesa che il paese dove Daniele Gallo aveva vissuto fino a quando si era trasferito a Cercemaggiore, cittadina dove si era trasferito da un po’ per vivere con la sua fidanzata.



In entrambi i paesi era conosciuto come un bravissimo ragazzo e la sua scomparsa genera sconforto e cordoglio. Si adattava a fare ogni lavoro onesto che gli venisse proposto. I tantissimi amici di Gambatesa sanno che non potrà essere possibile andare ai funerali a causa delle restrizioni anti covid, ma per partecipare al dolore della famiglia stanno cercando di capire se sarà possibile parteciparvi utilizzando internet attraverso una diretta web che possa permettere a chi gli ha voluto bene di prendervi parte anche se in maniera virtuale. Da ieri sera, quando è iniziata a circolare la triste notizia, sui social si sono susseguiti messaggi di vicinanza a lui e alla sua fidanzata.