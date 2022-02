Lutto cittadino a Cerro al Volturno per la morte di Nereo Mancini

Era di Cerro al Volturno Nereo Mancini, l’infermiere 34enne morto al volante della sua auto questa mattina a Larino, mentre si recava al lavoro presso la Casa della Salute. Il sindaco Remo Di Ianni, appresa la tragica notizia, ha proclamato il lutto cittadino: “Notizie come quella che questa mattina ha così duramente colpito la nostra Comunità, sono quelle che mai nessuno di noi vorrebbe dover ricevere.

La morte inattesa quanto prematura di Nereo è un duro colpo per tutti noi, che se da un lato ci fa sperimentare la fugacità della vita e la nostra impotenza di fronte al suo mistero, dall’altro fa nascere in noi domande di senso che gettano nello sconforto. Si dice che spesso, di fronte ad accadimenti di questa portata il silenzio sia la scelta migliore e, forse, è proprio così… mancano le parole, mancano parole capaci di dare risposta ad un dramma così profondo. Ai genitori e alla famiglia tutta il Cordoglio la vicinanza più fraterna mia, di tutta l’Amministrazione e di tutta la Comunità. Per onorare Nereo, la sua vitalità e la sua forte passione per la vita è dichiarato per il giorno delle esequie una giornata di Lutto cittadino”.