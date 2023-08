Lutto Capirchio. Addio Giovanni

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor

GIOVANNI CAPIRCHIO

Molto conosciuto a Campobasso e Termoli per la sua professione e per il suo impegno politico. Giovanni Capirchio, infatti per oltre un ventennio ha svolto il ruolo di Segretario Generale presso il Comune di Termoli e nel contempo ha ricoperto per lungo tempo la carica di Segretario regionale della Democrazia Cristiana.

Martedì 1 Agosto alle 16,30 si terranno le esequie presso la Chiesa di San Giovanni del Gelsi a Campobasso.

Ai figli, a tutta la famiglia giungano le condoglianze de Il Quotidiano del Molise