Lutto al Comune di Termoli, si spegne il papà dell’assessore Michele Barile

Si è spento nella notte il padre dell’Assessore al Turismo, Sport e Cultura del Comune di Termoli, Michele Barile. La notizia si è appresa subito in città dove è stata accolta con molto sgomento. Papà Mario era estremamente conosciuto in città e molto amato. Una nota di cordoglio è arrivata anche dal sindaco Francesco Roberti e dall’amministrazione comunale tutta che si è stretta al dolore che ha colpito l’assessore al Turismo, Sport e Cultura Michele Barile per la scomparsa del caro papà Mario.

“In questo momento di grande dolore giungano a Michele a tutta la famiglia Barile le più sentite condoglianze”.