Lutto a Venafro per la scomparsa del dottor Vincenzo Scarabeo

Nella mattinata di domani, domenica 3 gennaio (h 10,00 in Cattedrale), Venafro darà l’ultimo saluto al dr. Vincenzo Scarabeo, 72enne medico chirurgo e sostenitore dell’ozono terapia. Il professionista é venuto meno al Cardarelli di Campobasso dov’era ricoverato. Del dr. Scarabeo, già medico di base nella propria città di origine e residenza, Venafro, si ricorda il convinto impegno nell’ambito dell’ozonoterapia. Rappresentava in Molise la “Ozono Solidale Onlus”, di cui era un attivo protagonista. Numerose le sue partecipazioni a convegni scientifici per approfondire le proprie conoscenze. Questa testata è vicina alla vedova sig.ra Clara Prete, ai figli Carmen e Carlo e ai parenti, esprimendo a tutti sincere condoglianze.

Tonino Atella