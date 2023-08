Lutto a Venafro: muore Giacomo Gargano, direttore onorario della biblioteca comunale

È venuto a mancare il prof. Giacomo Gargano, Direttore Onorario della Biblioteca Comunale De Bellis-Pilla-Morra, già amministratore comunale, storico insegnante di latino e greco del Liceo Classico “A. Giordano”. Venafrano verace e appassionato, è stato uomo di cultura e conoscenza, riferimento e guida per i suoi tantissimi e amati alunni, esempio non comune di moralità e rettitudine.

“Nella sua vita ha fatto tante cose, mettendoci sempre testa e cuore – ha detto il sindaco Alfredo Ricci – ma credo che il tratto saliente della sua esistenza terrena sia stata la sua attività di docente. È stato il professore di tanti di noi e in queste ore ognuno di noi, incontrandoci e parlando di lui, racconta tantissimi aneddoti, tutti conditi di gioia e nostalgia. Il professore era così, potevi volergli solo bene. E anche lui ne voleva ai suoi alunni, per cui era pronto a farsi in quattro, sempre dalla loro parte. Ho avuto il privilegio di averlo come insegnante al liceo, e, poi, il privilegio ancora più grande di averlo come amico e confidente nella vita. Per il tanto che è stato gli dico grazie, a nome dei suoi alunni, a nome della Città di Venafro, a nome mio personale. Con lui davvero va via un pezzo di storia di Venafro, e anche un pezzo importante della mia vita”.