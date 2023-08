Lutto a Serracapriola per la morte del 50enne vittima di un infortunio sul lavoro in Molise

Con un post listato a lutto sulla propria pagina facebook anche l’amministrazione comunale di Serracapriola ha voluto partecipare al dolore che ha colpito la famiglia del 50enne Massimo Trivelli rimasto vittima di un incidente sul lavoro ieri 31 agosto presso la discarica intercomunale di Montagano. Decine di commenti di cordoglio hanno accompagnato lo sgomento espresso dal Comune sui social per far sentire la propria vicinanza alla moglie e alla figlia della vittima di questo ennesimo infortunio sul lavoro.

La salma del povero Massimo, su disposizione del magistrato, è stata ricomposta e restituita ai familiari per le dolorose esequie che verranno celebrate nel paese in provincia di Foggia ai confini con il Molise.

La vittima, dipendente di una ditta esterna alla discarica di Montagano, è stato involontariamente investito da una pala meccanica durante, ma saranno gli inquirenti a stabilire la dinamica esatta, una manovra in retromarcia da parte del conducente.