Lutto a S. Polo Matese per la scomparsa dell’ex sindaco Giuseppe Pilla

L’intera comunità di San Polo Matese è in lutto. Nella giornata di ieri è mancato presso la sua abitazione, all’età di 77 anni, l’ex sindaco del paese Giuseppe Pilla. Nativo di Guardialfiera, si era trasferito a San Polo, suo paese adottivo, dove si era sposato. Aveva a lungo lavorato nell’azienda avicola bojanese. E’ stato sindaco di San Polo per due mandati tra la fine degli anni novanta e l’inizio del duemila, ricoprendo successivamente per oltre una dozzina d’anni anche la carica di assessore. E’ stato componente del Consiglio del Consorzio Industriale Bojano-Campobasso nonché consigliere della Comunità Montana Matese. Durante la sua guida a capo del Comune di San Polo, dove era ben voluto e stimato da tutti, gestì con oculatezza le finanze risanando le casse comunali avendo ereditato un ente in notevole difficoltà economiche. Collezionava sia oggetti dell’arte contadina, ne possedeva una copiosa raccolta, sia fotografie antiche del paese, passioni che condivideva sui social. Negli ultimi due anni purtroppo ha avuto problemi di salute che lentamente hanno minato il suo fisico. I funerali saranno celebrati dal vescovo Bregantini presso la Cappella di San Michele. Lascia nello sconforto più totale la moglie Franca D’Egidio e i figli Antoliana e Angelo, nonché parenti e amici. Cordoglio da parte del consigliere regionale Armandino D’Egidio e da parte dell’amministrazione comunale sampolese che si è stretta nel dolore della famiglia Pilla.