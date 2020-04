Lutto a Isernia, se n’è andato lo storico titolare della pasticceria Susa di via Latina

Lutto, a Isernia scompare il pasticciere Giuseppe Di Lollo, originario di Macchiagodena, titolare della stotica pasticceria Susa di via Latina, si è spento stamane a 62 anni dopo aver lottato fino all’ultimo.Giuseppe, conosciutissimo a Isernia, dopo anni di intensa formazione come chef, scoprì che la sua vocazione non era dietro ai fornelli, ma bensì in un laboratorio di pasticceria. Progetto imprenditoriale realizzato poco tempo dopo a Isernia. Attività di successo, premiata nel corso dei decenni dal consenso della clientela, conquistata dai suoi dolci. Lascia la moglie Assuntina e le figlie Marilena, Cinzia e Gessica. La salma sarà benedetta domani dal parroco di Pesche, prima di raggiungere l’ultima dimora all’interno del cimitero del paese. A causa delle norme vigenti per l’emergenza sanitaria le esequie avranno luogo in forma ridotta.