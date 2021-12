Lutto a Isernia per la morte di Enrico Gualdaroni

Malato da tempo, se n’è andato a 73 anni Enrico Gualdaroni, ex segretario comunale di lunga esperienza che, per un paio di anni, fu anche dirigente esterno del Comune di Isernia, scelto dal sindaco Gabriele Melogli. Molto conosciuto e benvoluto in città, per il suo carattere socievole e cordiale con ogni persona. Lascia in tutti il bel ricordo di un uomo sorridente, amichevole e sempre disponibile a dare consigli ed aiutare chi ne avesse bisogno. La camera ardente è nella casa funeraria D’Agostino, i funerali domani, al Sacro Cuore, alle 10.