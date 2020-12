Fulvio De Lellis, 74 anni, commercialista molto conosciuto a Isernia, non ce l’ha fatta. È morto, stroncato dal Covid, al Cardarelli di Campobasso dov’era ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni. De Lellis, per due volte sindaco di vastogirardi, era stato anche conducente della giunta Melogli nel settore del bilancio e della contabilità. Lascia la moglie e due figlie.